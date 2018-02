Während der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakischen Republik ( CSSR ) wird der Schriftsteller und Bürgerrechtler Václav Havel zur Symbolfigur des gewaltlosen Widerstandes. Nach nur sechs Wochen friedlichen Protestes im Herbst 1989 gibt das kommunistische Regime auf. Havel wird vom Parlament zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt.

Der Aufstieg an die Spitze des Landes ist keineswegs vorgezeichnet. Denn bereits in den 1950er Jahren ist der am 5. Oktober 1936 in Prag geborene Havel staatlichen Repressionen ausgesetzt. Er darf aus ideologischen Gründen nicht studieren und arbeitet zunächst als Chemielaborant. In dieser Zeit beginnt er, zu schreiben.

Jahrelang in Haft

Trotz des späteren Publikationsverbotes macht sich Havel ab den 1960er Jahren als Dramatiker vor allem im Ausland einen Namen. Während des Prager Frühlings unterzeichnet er einen offenen Brief mit Forderungen nach mehr Demokratie. 1977 ist er Mitbegründer der Menschen- und Bürgerrechtsbewegung "Charta 77". Von 1979 bis 1983 muss er aus politischen Gründen ins Gefängnis.