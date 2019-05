Neugier als Lebenselixier

Seine wahre Leidenschaft bleibt aber die Bühne. Es zieht ihn immer wieder zurück auf die Bühne. Sein Antrieb: "Die Neugier ist das, was uns am Leben erhält." Wer aufhört, neugierig zu sein, sagt er, werde alt.

Zuletzt spielt Friedrichsen 2013 am Ohnsorg-Theater in plattdeutscher Sprache. Drei Jahre später, am 30. April 2016, stirbt er mit 81 Jahren in einer Hamburger Klinik an Krebs.

