Geschieden statt verwitwet

Geboren wird Danella am 18. Juni 1920 in Leipzig – nicht in Berlin, wie sie immer behauptet hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg findet sie in München Unterschlupf bei Verwandten. Dort schlägt sie sich wohl bei Zeitschriften und beim Bayerischen Rundfunk ( BR ) als Kulturjournalistin durch.

Nebenbei schreibt sie an einem 1.000 Seiten schweren Roman, den der Verleger Franz Schneekluth annimmt. Er empfiehlt Danella, das Buch radikal zusammenzustreichen: So erscheint 1956 Danellas Debüt "Alle Sterne vom Himmel".

Liebes- und Schicksalsromane

In der Folge schreibt Danella rund 35 Liebes- und Schicksalsromane über die Irrungen und Wirrungen der Liebe und das echte – vermutlich lebenslange – Glück. Ihren Durchbruch schafft sie mit ihrem vierten Buch "Stella Termogen oder Die Versuchungen der Jahre" (1960), von dem sich in kürzester Zeit über 100.000 Exemplare verkaufen.

Mit dem Erfolg lässt sie sich von ihrem Mann Hermann Schneider scheiden – und wird Zeit ihres Lebens behaupten, der Tod habe sie getrennt.

Eigene Serie in der ARD

1967 geht Verleger Franz Schneekluth in Rente. Fortan wird sie von Albrecht Knaus vom Hamburger Verlag Hoffmann und Campe betreut. Zu dieser Zeit lebt sie mit keinem Mann, sondern mit einem Hund zusammen, der im Restaurant sogar ein eigenes Menü bekommt.

2001 bekommt Danella im ARD eine eigene Serie, die im bayerischen Umfeld angesiedelt ist und zunächst auf ihren Romanen basiert, später aber "nach Motiven von Utta Danella" ein Eigenleben entwickelt.

Politisch ist Utta Danella eher rechts eingestellt: Ein Faible hat sie zum Beispiel für den österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider. Ihr Vermögen wird vermutlich von falschen Finanzberatern durchgebracht. Sie stirbt 2015 in München.​