Von der Pub-Bühne in die US -Charts

Mitten in der Stahl- und Kohleindustrie von Süd-Wales kommt Thomas John Woodward am 7. Juni 1940 zur Welt. Eine Tuberkuloseerkrankung mit zwölf verhindert, dass er wie sein Vater Bergmann wird. Tom singt in einer Band Rock'n'Roll, Blues und Country; mit 16 Jahren wird er Ehemann und Vater.

Um die Familie zu ernähren, schlägt sich Tom Jones mit Gelegenheitsjobs durch. Abends aber steht er in Pubs als "Tiger Tom" auf der Bühne. In London entdeckt ein Plattenmanager die erotische Stimmgewalt des Walisers. Bereits Tom Jones' zweite Single "It’s Not Unusual" erobert 1965 die britischen und amerikanischen Charts.

Mit Elvis in Las Vegas

Tom Jones auf dem Cover der Hitsingle "She's A Lady" (1970)

Mit tief geknöpften Hemden und in engen Hosen mit den Hüften kreisend landet der Sänger Hit auf Hit. Er singt den Filmsong "What's New, Pussycat" von Burt Bacharach, den James-Bond-Titel "Thunderball" und hat 1968 mit dem Welthit "Delilah" auch in Deutschland seine erste Nummer eins.

Seine Version von "Green Green Grass of Home" soll sogar Elvis Presley zum Weinen gebracht haben. Der "King" hält den "Tiger" sogar für den besseren Sänger. In den 70er Jahren gehören beide zu den Top-Showstars in Las Vegas und werden gute Freunde.