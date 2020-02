" Sie erschien im Karren, weiß angezogen, in einer Art Gewand, um darin verbrannt zu werden. Ihr Kopf war rot und man sah, wie sie den Beichtvater und das Kruzifix zornig zurückstieß. " So beschreibt Madame de Sévigné in ihrem berühmten Brief die Hinrichtung der Giftmischerin La Voisin am 22. Februar 1680.

Cathérine Monvoisin, wie sie eigentlich heißt, wehrt sich mit Händen und Füßen. " Man zog sie mit Gewalt heraus und brachte sie auf den Holzstoß, band sie mit eisernen Ketten fest und bedeckte sie mit Stroh. Sie fluchte drauflos, stieß fünf- oder sechsmal das Stroh weg, aber schließlich loderte das Feuer auf, und sie ward nicht mehr gesehen ", schreibt de Sévigné.