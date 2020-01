In dieser Vorwarnstufe werden die Bürger gebeten, aufs Autofahren zu verzichten, und die Industrie schwefelstoffärmere Kohle zu verfeuern. Doch es kommt am nächsten Tag noch schlimmer.

Luftverschmutzung überschreitet Grenzwerte

Der Dunst will nicht weichen, die Sicht beträgt zum Teil nur wenige Meter. Im Radio werden die Bürger gewarnt: " Herz- und Kreislaufkranke sowie Personen mit Atemwegserkrankungen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten. "

Die Luftverschmutzung durch Schwefeldioxid und Schwebstaub überschreitet an einigen Messstellen den Grenzwert von 1,7 Milligramm pro Kubikmeter. Farthmann muss am Freitagnachmittag für Teile des Ruhrgebiets Smog-Alarm Stufe 3 auslösen – zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik.