Immer weniger Rauschen

Knapp drei Jahre später wird mit "Early Bird" der erste geostationäre Satellit im All positioniert. Von der Erde aus gesehen sind solche Satelliten fix am Himmel positioniert und deren Signale können durchgängig mit fest installierten Antennen eingefangen werden. So wird 1967 "Our World" als weltweit erste Fernsehsendung über Satellit ausgestrahlt.