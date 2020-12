Traumatisch erzogen

Kipling wird am 30. Dezember 1865 in Bombay geboren. Noch bevor er Englisch lernt, wird er mit Hindi vertraut gemacht. Die Geschichten und Lieder seines indisches Kindermädchens prägen ihn. 1871 geben die Eltern Kipling in eine prügelnde Pflegefamilie nach England, um ihn nach britischen Maßstäben erziehen zu lassen; eine traumatische Erfahrung. Zehn Jahre bleibt er auf der Insel, bevor er nach Indien zurückkehrt, und wird Schüler in einem Internat, das auf den Kolonialdienst vorbereiten soll.

Mit Erfolg: Zeit seines Lebens ist Kipling erfüllt von der Idee, dass England seine Untertanen in der exotischen Fremde zivilisieren müsse. In einem Gedicht bezeichnet Kipling diese Aufgabe als "Bürde des weißen Mannes": " Schickt die besten aus, die ihr erzieht", heißt es dort: "Ergreift die Bürde des weißen Mannes / Die wüsten Kriege des Friedens / Füllt den Mund des Hungers / Und gebietet der Krankheit Einhalt. "

Arroganz und Ironie

Der Gedanke an die Überlegenheit der westlichen Kultur prägt Kiplings Texte ebenso wie ein präziser, von Ironie geprägter Stil. Seit er mit 16 Jahren stellvertretender Herausgeber einer Lokalzeitung geworden ist, schreibt der Autor Reportagen, aber auch Gedichte und teils phantastische Geschichten, die ihn zu einem der beliebtesten Schriftsteller Englands und der USA werden lassen. Trotz seiner imperialistischen, staatstragenden Auffassungen will er als Bürger des britischen Empire seine Unabhängigkeit bewahren. Zweimal lehnt er den höchsten britischen Orden ab.