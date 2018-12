"Schalke so lieb wie Bayern München"

Geboren wird Michel 1921 in Kaiserslautern. Die Karriere des fast gleichaltrigen Freundes Fritz Walter beim dortigen Fußballclub verfolgt er von Anfang an mit. Mit seinem Vater reist er zu Fußballspielen quer durch die Republik. Seinen sachlichen Blick, der ihn 40 Jahre lang als Fußballreporter auszeichnet, habe er diesen Fahrten zu verdanken, sagt Michel: " Mir war Schalke so lieb wie Bayern München oder Eintracht Frankfurt. "

Nach den Zweiten Weltkrieg macht Michel zunächst eine Banklehre, 1948 kommt er als Radioreporter in Baden-Baden zum Südwestfunk. Schnell lernt er, worauf es ankommt, und wird so 1954 für das Team der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz ausgewählt. Auch wenn Herbert Zimmermann das Endspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn kommentiert, darf Michel doch nach dem Spiel das erste Fernsehinterview mit Mannschaftskapitän führen: " Fritz Walter, ich glaube, ich habe vorher mit Ihnen gewettet um einige Flaschen Sekt ", sagt er dabei. " Wer hat Recht behalten? ". Und sein Freund antwortet: lachend: " Ja, Gott sei Dank Sie, Herr Michel. "

Fünf WM -Finale

Das junge Medium des Fernsehens gefällt Michel so gut, dass er vom Radio hinüberwechselt. Bis 1982 kommentiert er fünf WM -Finale, darunter auch das spektakuläre Spiel gegen England 1966 im Wembley-Stadion, bei dem er trotz der umstrittenen Tor-Endscheidung seine legendär nüchtern-zurückhaltende Art beibehält.