Von Hitler vertrieben, nach Berlin zurückgekehrt

Geboren wird Eden am 6. Februar 1930 als Sohn eines jüdischen Unternehmers unter dem Namen Rolf Sigmund Sostheim in Berlin. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 muss er mit seiner Familie nach Palästina fliehen, wo seine Eltern in Haifa zeitweise ein Café betreiben.

Mit 14 bricht er die Schule ab, um sich als Musiker zu verdingen, Ende der 1940er Jahre kämpft er im Israelischen Unabhängigkeitskrieg. Danach übersiedelt er nach Paris, wo er sich als Autohändler, Chauffeur und Filmstatist über Wasser hält.

1956 erfährt Eden, dass ehemalige Bewohner West-Berlins bei ihrer Rückkehr aus dem Ausland 6.000 D-Mark erhalten. Der 26-Jährige ergreift die Gelegenheit und eröffnet mit dem Begrüßungsgeld ein Jahr später am Kurfürstendamm seinen ersten Nachtclub, den "Eden Saloon".

Sofort kürt ihn die Zeitschrift "Stern" zum " Playboy mit seiner Sternchensammlung ": Die Marke ist geschaffen. Eden kultiviert sie mit weiteren Eröffnungen, namentlich dem "New Eden", dem "Eden-Playboy-Club" und dem "Big Eden", dem Kabarett "Schlüsselloch" und schließlich dem "Blue Tattoo". Damit bestimmt Eden das Nachtclub-Leben maßgeblich.

Die Rolling Stones feiern mit

Wenn sich in seinen Nachtclubs barbusige Gogo-Girls räkeln und die beschwipsten Gäste zum nächtlichen Kollektivsprung in den hauseigenen Swimmingpool animieren, denkt niemand mehr an den Kalten Krieg vor der Haustür. Erst kommen lokale Größen wie Horst Buchholz oder Hildegard Kneef, mit steigender Popularität dann der vergötterte Frank Sinatra, Roman Polanski und die Rolling Stones.