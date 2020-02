Ruf nach Stockholm

Im selben Jahr folgt Descartes dem Ruf der schwedischen Königin Christina und zieht nach Stockholm. Er soll sie in Lebensführung unterrichten. Wohl fühlt er sich nicht: "Ich bin hier nicht in meinem Element." In Schweden seien "die Gedanken der Menschen im Winter so gefroren wie das Wasser" .

Am 11. Februar 1650 stirbt Descartes mit 53 Jahren an einer Lungenentzündung oder einer Arsenvergiftung. Für die Mordthese gibt es allerdings nur Indizien. Auch spricht wenig dafür, dass der Philosoph angeblich verhindern wollte, dass Christina zum Katholizismus konvertiert. Descartes hat konfessionellen Streit stets vermieden.