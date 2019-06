Essen wie die armen Leute

Pizza essen die Neapolitaner da schon seit Jahrhunderten, vor allem vom einfachen Volk: " Gerade im Winter sind die Pizzen eine vorherrschende Armenspeise ", schreibt dementsprechend der Schriftsteller Alexandre Dumas 1830. Das Geschäft mit den würzig belegten Teigfladen lohnt sich nur in der Massenproduktion – immerhin muss der Steinofen konstant auf 400 Grad gehalten werden, und Buchenholz zum Feuern ist nicht ganz billig. Deshalb ist die Pizza lange Zeit nur in Neapel erhältlich.

In den überfüllten Gassen der Metropole war Königin Margherita wahrscheinlich nie. Allerdings bescheinigt ihr Palast dem Pizzabäcker Raffaele Esposito, am 11. Juni 1889 drei Pizzen angeliefert zu haben, von denen eine in den Nationalfarben belegt worden sei. Das Dokument beweist, dass Esposito der Königin etwas, das wir heute als Pizza Margherita bezeichnen, vorbeigebracht hat. Ein Beleg für die Erfindung der Pizza Margherita indes ist es nicht. Zudem ist bekannt, dass die Königen jeden Sommer in Neapel weilt, um " genauso zu essen wie die armen Leute hier ", wie die "Washington Post" schon 1880 schreibt.

Weltkulturerbe Pizzabacken

In Italien verbreitet sich die Pizza im 20. Jahrhundert rasant, im Rest der Welt schleppend. Obwohl italienische Auswanderer sie mit in die USA bringen, bleibt sie hier zunächst Nischenprodukt – genauso wie in Deutschland, wo der faschistische Verband der Köche Italiens 1937 nahezu unbemerkt eine Pizza Napolitana auf der Frankfurter Messe präsentiert.