Fremdenfeindlichkeit kombiniert mit eleganten Maßanzügen - der homosexuelle Rechtspopulist Pim Fortuyn ist ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt toleranter gegenüber Minderheiten ist, wenn man selbst zu einer Minderheit gehört.

"Wir wollen das Land den Menschen im Land zurückgeben!" Der am 19. Februar 1948 in Driehuis geborene Niederländer lässt an seiner Meinung keinen Zweifel. Wenn die Europäische Union nicht imstande sei, die Außengrenzen zu bewachen, dann mache er es eben selbst.

Von links nach rechts

Wilhelmus Petrus Simon Fortuyn entkommt seinem konservativ-katholischen Elternhaus nach Amsterdam, wo er als Student mit dem Marxismus sympathisiert und später den Sozialdemokraten beitritt. Seinen Weg von ganz links nach weit rechts beendet er in den 1990er Jahren.

Er erklärt die offene und multikulturelle Gesellschaft für gescheitert und fordert: "Vorläufig keine Asylanten und eine strikte Regelung des Familiennachzugs."

Erfolg in Rotterdam

1999 wird Fortuyn Spitzenkandidat von "Leefbaar Nederland" ( LN ), die unzufriedene rechtsliberale Wähler anspricht. Den Islam nennt er eine "zurückgebliebene Kultur" , die es zu bekämpfen gelte.