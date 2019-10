Trudeau triff den Zeitgeist: "Kanada muss eins sein, Kanada muss progressiv sein - und Kanada muss eine gerechte Gesellschaft sein." Der "Kennedy von Montreal" präsentiert sich betont locker. "Er ist als erster in Sandalen im Parlament aufgetreten" , so Wissenschaftler Kuester. Als Chef der Liberalen sei er 1968 in einem Hotel das Geländer runtergerutscht.