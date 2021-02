Patrizierpaläste, Avenidas, Theater - Buenos Aires gilt als "Paris Südamerikas" . Argentiniens Hauptstadt, deren Name auf Deutsch "Gute Lüfte" bedeutet, liegt am Rio de la Plata, dem "Silberfluss" .

Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges hingegen spricht vom "Fluss voller Träumereien und Schlamm" . Schließlich verdankt der Strom, der in den Atlantik mündet, seinen Namen einer Illusion. Es geht um Gier - getrieben von der Legende eines Königreichs im Landesinneren mit Bergen voller Silber.

Habsburgs Gier

Der Habsburger Karl V., König von Spanien, braucht Geld. Die Religionskriege gegen Luthers Reformation sind teuer. Eroberungen sollen neue Einnahmen bringen. In Südamerika hält Spanien am Pazifik zwar einen Hafen in Peru, am Atlantik aber konkurriert das Land mit Portugal.