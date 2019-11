Kein Festakt, keine Musik, keine Reden - die Eröffnung des "One World Trade Centers" am 3. November 2014 verläuft unspektakulär. Wie an einem ganz normalen Arbeitstag passieren Angestellte die Sicherheitsschleuse vor dem neuen Wolkenkratzer in New York.

Er ist gleich neben der Stelle errichtet worden, wo am 11. September 2001 mehr als 2.750 Menschen starben. Bei einem islamistischen Anschlag waren die beiden Türme des "World Trade Centers" von zwei Flugzeuge gerammt worden und in sich zusammensackt.