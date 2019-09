Die Österreicher wagen es zuerst: Am 1. Oktober 1869 bringen sie die Correspondenz-Karte in Umlauf, die Alternative zum verschlossenen Brief. Weil diese Karte offen verschickt wird, bangen viele Menschen um das Briefgeheimnis. " Sie befürchteten, dass man Beleidigungen mitteilen könnte oder dass die Dienerschaft die Texte der Herrschaft mitlesen würde ", sagt Veit Didczuneit vom Museum für Kommunikation in Berlin.

Correspondenz-Karte aus Österreich