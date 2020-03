Die meisten Stunts macht Dieter Hallervorden selbst. Und die sind nicht ohne - einmal fällt er beinahe vom Dach. In der ARD -Sendung "Nonstop Nonsens" geht es in den 1970er Jahren im Samstagabend-Programm drunter und drüber. Die Serie zeigt puren Klamauk und Blödsinn am laufenden Band. Mit Hallervorden in den verschiedenen Hauptrollen.