Norman Lockyer ist Hobbyastronom. Und entdeckt bei einer Sonnenfinsternis in der Korona ein auf der Erde unbekanntes Element, das er Helium nennt. Gleichzeitig fällt er bei seinem Arbeitgeber, dem britischen Kriegsministerium, einem Personalaufbau zum Opfer.

Obwohl der 32-Jährige bereits an einem Wissenschaftsjournal gescheitert ist, versucht er es in seiner Not erneut. Und schafft damit die Grundlagen für eines der bis heute wichtigsten und einflussreichsten Wissenschaftsorgane der Welt.

Am 4. November 1869 kommt die erste Nummer von "Nature" heraus. Bis heute sind rund 7.800 Hefte erschienen.