Miller will seiner Frau mit dem Drehbuch endlich einmal eine komplexere Rolle verschaffen – auch, um die Schauspielerin von der Erinnerung an drei Fehlgeburten abzulenken. So ist der Film auch eine Liebeserklärung an die Schauspielerin, der drei Männer in ihrer Rolle immer wieder sagen, wie wundervoll und begehrenswert sie ist.

Labile Stars und Selbstzerstörung

Der Schuss geht nach hinten los: Schon bald nach Drehbeginn im Sommer 1960 streitet sich das Paar am Set ununterbrochen. Damit, dass die Rolle so viel über sie selbst verrät, ist Monroe alles andere als zufrieden. Während Miller Trost bei der Fotografin Inge Morath sucht, flüchtet sich Monroe in Alkohol und Schlaftabletten. Die Crew verbringt Stunden damit, in brütender Hitze auf den labilen Star zu warten.