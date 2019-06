Mit einer großen Werbekampagne will die Stadtverwaltung das Image der abgewrackten Metropole aufpolieren. Grafikdesigner Milton Glaser wird beauftragt, für den gewagten Slogan "I love New York" ein Logo zu entwerfen. Der Sohn ungarischer Juden liebt die Stadt tatsächlich. Am 26. Juni 1929 in der Bronx geboren, hat Glaser fast sein ganzes Leben dort verbracht.

Geistesblitz im Taxi

Nach einem Kunststudium gründet Milton Glaser mit einigen Kommilitonen 1954 die schon bald legendären "Push Pin Studios". Die jungen Wilden plündern respektlos den gesamten Formenschatz der Kunstgeschichte. Mit ihren frechen, verspielten und meist quietschbunten Entwürfen revolutionieren sie das vorherrschende nüchterne Grafikdesign jener Zeit.

1968 verlässt Glaser Pushpin und gründet das "New York Magazine", das auf Anhieb zum Style-Trendsetter wird. 1974 eröffnet der nun weltberühmte Designer sein eigenes Studio. Drei Jahre später sitzt Glaser im Taxi, um seinen Logo-Entwurf für "I love New York" abzuliefern, " irgendwas mit zwei Rauten ", wie er sich erinnert. " Wochenlang haben wir daran gefeilt ." Doch dann durchzuckt ihn plötzlich ein Geistesblitz.

HSV-Fan mit T-Shirt mit Aufdruck "I ♥Big“

Glaser kramt einen Briefumschlag heraus und kritzelt ein I (für ich), ein Herz und NY für New York. Daraus wird I ♥NY - mit dem Herz in Rot. Das Logo ziert bald T-Shirts, Kaffeebecher und Schlüsselanhänger. Als grafische Liebeserklärung wird es weltweit millionenfach in immer neuen Versionen kopiert.

Design-Ikone des 20. Jahrhunderts

Warum I ♥NY so gut ankommt, sei ihm erst später klar geworden, bekennt Milton Glaser: " Das Logo gibt den Leuten ein Rätsel auf. Sie sehen das 'I', das rote Herz, das für ein Gefühl steht und dann die beiden anderen Buchstaben. Man muss also kurz überlegen - und freut sich, wenn man das Rätsel gelöst hat ."