Schriftsteller wird Max Kruse wegen der Puppen seiner Mutter Käthe. So jedenfalls wird er den Beginn seiner Karriere in seiner Autobiografie beschreiben. In den 1940er Jahren will Käthe Kruse Fotos ihrer Puppen-Kreationen zu einer Geschichte zusammenstellen. Deshalb " bestellte sie sich von mir ein modernes Märchen ", wird Kruse später schreiben.

Ergebnis ist Kruses erstes Kinderbuch "Der Löwe ist los" (1952), das statt Fotos allerdings Zeichnungen enthält. Es wird später so erfolgreich, dass der Löwe noch in zahlreichen Folgebänden brüllen darf.

Urmel wird geboren

Geboren wird Kruse als jüngstes von sieben Geschwistern 1921 in Bad Kösen in Sachsen-Anhalt. Sein Vater ist ein berühmter Bildhauer, dem Friedrich Nietzsche und Gerhart Hauptmann Modell sitzen. Max' schlechter Gesundheitszustand bewahrt ihn im Zweiten Weltkrieg vor dem Fronteinsatz. Nach 1945 hilft Kruse mit seiner Frau Miriam aktiv am Wiederaufbau der mütterlichen Puppenwerkstätten mit.