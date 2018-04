Mit harter Hand

Die am 13. Oktober 1925 in Grantham geborene Tochter eines Kolonialwarenhändlers und Laienpredigers arbeitet sich in der Politik in den Nachkriegsjahren hoch. 1975 bringt sie es zur Vorsitzenden der konservativen Partei, vier Jahre später wird sie Großbritanniens erste Premierministerin.