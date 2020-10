1964 landet der Keyboarder Manfred Mann erstmals in den britischen Charts: mit der Titelmelodie "5, 4, 3, 2, 1" der Musiksendung "Read Steady Go!". Von da an ist er regelmäßig in der Hitparade. Seine drei erfolgreichsten Singles in den 1960er Jahren sind "Do Wah Diddy Diddy", "Pretty Flamingo" und "Mighty Quinn".

Manfred wird mit dem Nachnamen Lubowitz am 21. Oktober 1940 in Johannesburg geboren. Sein Vater ist Drucker, seine Mutter Pianistin. Er nennt sich Manfred Mann, tritt als Jazzmusiker in Kneipen auf und studiert klassische Musik. Mit 21 Jahren verlässt er Südafrika, weil er das Apartheid-Regime ablehnt.