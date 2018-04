Asyl bei Steuerflucht

Zu einem gewissen Wohlstand kommt Luxemburg bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Erz und Stahl. Dass anderswo mehr Geld zu holen ist, erkennt der Staat bereits 1929. Damals wird ein Gesetz erlassen, das Kapitalgebern aus dem Ausland Verschwiegenheit und Steuervorteile zusichert. Als sogenannte "Holdings" entstehen erste Briefkastenfirmen. In den 60er Jahren lockt diese Strategie vor allem deutsche Banken in das Großherzogtum.

" Internationale Finanzgesellschaften haben in Luxemburg alles, was sie brauchen ", heißt es 1973 in einem Kommentar des WDR : " Ein freies Klima, ruhige Gewerkschaften und ein sakrosanktes Bankgeheimnis. "

Gut vernetzt in der EU

Zu dieser Zeit regt sich in vielen Ländern bereits Unmut über die entgangenen Steuern. Aber als Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft ist das Großherzogtum innerhalb des Kontinents gut genung vernetzt, um genügend Druck ausüben zu können. Neben Luxemburg verweigern sich vor allem Belgien und Großbritannien Maßnahmen gegen Steuerflüchtlinge – richtig geschädigt werden vor allem Frankreich, Deutschland, Italien oder Spanien. Als sich die EU-Länder 2003 auf die Weitergabe von Informationen zu Zinseinnahmen ihrer Bürger im Ausland einigen, erreicht Luxemburg, dass Anleger hier nur eine anonyme Quellensteuer zahlen müssen. Holdings bleiben weiterhin befreit.