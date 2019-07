Sound aus dem Wassertank

Geboren wird Hazlewood am 9. Juli 1929 in Mannford im US -Bundesstaat Oklahoma. Sein starkes Stottern verliert er dank des Rats, vor jedem Satz zu pfeifen – die erste frühe Begegnung mit den Tönen. Obwohl er sich zur Musik hingezogen fühlt, studiert er zunächst Medizin, unter anderem in Kalifornien, das wer aber wegen des Koreakriegs abbrechen muss. Danach zieht er als Komponist und Radiomoderator nach Arizona. Mit dem Gitarristen Duane Eddy produziert er wegen des Hall-Effekts ein Album in einem Wassertank – und erfindet so den damals populären "Twang"-Sound.

1964 trifft Hazlewood auf die als untalentiert geltende Sängerin Nancy Sinatra, die aus dem Schatten ihres Vaters Frank Sinatra heraustreten möchte. Nancy überzeugt ihn, mit ihr "These Boots Are Made For Walkin'" einzuspielen. Hazlewood empfiehlt ihr, den Song arrogant und zynisch zu singen, " wie eine 14-Jährige, die mit Truckern mitgeht " – und macht die junge Sängerin so über Nacht zum Star.

Die Schöne und das Biest

Fortan komponiert Hazlewood zahlreiche Songs für Nancy Sinatra, in denen er teils auch den männlichen Konterpart einsingt. Das Duo inszeniert sich erfolgreich auch in Videos als die Schöne und das Biest – und bleibt ein Leben lang befreundet.

Ende der 1960er Jahre geht Hazlewood mit seiner Familie nach Europa. Nach Stationen in Frankreich, Deutschland, Irland und Spanien lässt er sich in Schweden nieder, wo er weiterhin für Nancy schreibt. 1977 veröffentlicht er seine vorerst letzte eigene LP . 1995 geht er mit Nancy Sinatra erfolgreich auf Tour. In dieser Zeit entdecken Musiker wie Nick Cave und Robbbie Williams seine Musik und covern seine Songs.

Als Hazlewood 2005 von seiner Nierenkrebserkrankung erfährt, veröffentlicht er das Album "Cake Or Death", auf dem auch der Schlagzeuger der Band "Die Ärzte", Bela B., zu hören ist. Er stirbt 2007 mit 78 Jahren in Las Vegas.