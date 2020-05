Zuerst besiedeln Mormonen Mitte des 19. Jahrhunderts die kleine Oase in der dürren Wüste von Nevada. Wenige Jahre später errichtet die US -Armee dort ein Fort. Dank seiner artesischen Quellen gedeiht Las Vegas (span. "Die Auen“) und wird ein bedeutender Knotenpunkt für Trecks von Kalifornien nach New Mexico.