Und Wilhelm Spieß, Vorsitzender des Landesverbandes der Kleingärtner in Westfalen-Lippe, ergänzt: " Das sind Oasen in der Stadt, geschützte Lebensräume: Die ökologische Vielfalt in Kleingartenanlagen ist enorm. "

Kleingärten sollen Menschen in den Städten ernähren

Doch es herrschen strenge Regeln. Ein Drittel der Parzellenfläche muss ein Nutzgarten mit Obst- und Gemüseanbau sein. Die kleinen Gärten sollten ursprünglich die Menschen in den Städten ernähren – auch während der beiden Weltkriege. " Damals waren sie kein Hobby, sondern notwendiger Lebensunterhalt ", sagt Wilhelm Spieß.

Vor 200 Jahren entstehen die ersten gemeinschaftlichen Gärten in Kappeln an der Schlei in Schleswig-Holstein. Ein Pfarrer gibt ärmeren Menschen Land für die Selbstversorgung. Aus dieser Idee entwickeln sich die Hauptstränge des Kleingartenwesens - zum Beispiel die Arbeitergärten des Deutschen Roten Kreuzes, die Schrebergartenbewegung in Leipzig, der Laubenpieperstrang in Berlin und die Arbeiter- und Industriegärten im Ruhrgebiet. Auch die Deutsche Bahn vergibt Flächen für Kleingärten.

Am 31. Juli 1919 wird die Kleingarten- und Kleinpachtlandverordnung erlassen: Sie gibt Schrebergärtnern Rechtssicherheit, schützt sie etwa vor zu hohen Pachtpreisen. In der Dortmunder Gartenanlage "Hansa" kostet eine der 88 Parzellen rund 250 Euro im Jahr.

Das Gespräch über den Gartenzaun