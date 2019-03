Als Kitty Genovese am 13. März 1964 in den frühen Morgenstunden vom Parkplatz zu ihrem Appartement im New Yorker Stadtteil Queens eilt, bekommt sie ein Messer in den Rücken gerammt. Sie ruft um Hilfe. Lichter in dem Wohnblock sollen - so wird später berichtet - angehen, ein Bewohner ruft: " Lass das Mädchen in Ruhe ".

Tatsächlich verschwindet der Täter Winston Moseley zunächst. Aber die Schwerverletzte bleibt sich selbst überlassen. Der brutale Familienvater kehrt zurück, vergewaltigt die 28-Jährige und sticht erneut zu. Kitty Genovese stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus.