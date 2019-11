Die synchronisierte Sendung etabliert sich trotzdem. Ab 1978 wird in Hamburg eine eigene deutsche Fassung produziert. Die Original-Version ist an ein US -Großstadtviertel angelehnt und spiegelt damit nicht immer den Alltag deutscher Kinder wieder. Die ersten deutschen Präsentatoren sind Henning Venske und Liselotte Pulver.

Positiven Blick vermitteln

Über die Jahre verändert sich die Sendung: Es seien Puppen ausgetauscht und neue dazu gekommen, sagt Holger Hermesmeyer, beim NDR verantwortlich für die deutsche Sesamstraße. "Die Art, Geschichten zu erzählen, ist anders geworden." Das Tempo habe sich erhöht.

Geblieben ist der einfühlsame Ton, durch den die Sendung Kindern einen positiven Blick auf die Welt vermittelt. "Es ist eine Welt, da kann nicht viel schief gehen, da sind alle nett zueinander" , sagt Puppenspieler Martin Reinl, der Figuren wie Elmo verkörpert. "Da kriegt man was zu lachen und vielleicht nebenher auch noch den Unterschied zwischen oben und unten beigebracht."

Stand: 10.11.2019, 00:00