" Wenn bei der Hausfrau Inke Beyer das Telefon schellt, denkt sie weniger an einen gemütlichen Plausch mit einer Freundin, als an einen Jugendlichen in Not. " Das schreibt eine Zeitung im Herbst 1970 über das neu eingerichtete Kinder- und Jugendtelefon in Köln, das erste seiner Art.

Es sind drei Menschen, die Ende September 1970 das Kinder- und Jugendtelefon in Köln zum Klingen bringen. Die Lehrerin Helga Becker, der Diplomvolkswirt Harry Christ und eben Inke Beyer, Hausfrau und Mutter. Alle drei sind im Kinderschutzbund aktiv. Ihr Antrieb ist pure Nächstenliebe.