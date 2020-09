Lehrer, Arzt, Wissenschaftler

John Boyd Orr lernt schon früh, sich zu behaupten. Er wird am 23. September 1880 im schottischen Kilmaurs als klassisches Sandwich-Kind geboren: drei ältere Geschwister, drei jüngere. Er arbeitet zunächst als Lehrer in den Slums von Glasgow. Dann studiert er Medizin und ist im Ersten Weltkrieg als Arzt an der Front.

Von 1922 an stellt er mit seinem "Rowett Research Institute" die Landwirtschaft auf eine wissenschaftliche Grundlage und forscht in Aberdeen zu Tiernahrung, Dünger, Saatgut. 1936 weist er mit seiner Studie "Nahrung, Gesundheit, Einkommen" als Erster nach: Wer arm ist, ernährt sich schlechter - und ist im Durchschnitt kränker und stirbt früher.

Regierungsberater und FAO-Chef

Im Zweiten Weltkrieg berät er Premier Winston Churchill, wie man Englands knappe Lebensmittelvorräte am besten rationiert. Sir Orr, inzwischen zum Ritter geschlagen, setzt sich auch immer wieder gegen die weltweite Unterernährung ein.