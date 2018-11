Bei einem guten Soundtrack passen Film und Musik zueinander, sagt der Komponist. "Im besten Fall werden sie am Ende unzertrennlich sein."

Letztes Lied für Shirley Bassey

Auch für seine Filmmusik zu "Der mit dem Wolf tanzt" (1990) und "Chaplin" (1992) erhält Barry je einen Oscar.

Er schreibt bis 2001 Filmmusik, acht Jahre später ein letztes Lied für Shirley Bassey. Am 30. Januar 2011 stirbt er mit 77 Jahren in New York an den Folgen eines Herzanfalls.

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

Stichtag am 04.11.2018: Vor 95 Jahren: Harry Valérien wird geboren

Stand: 03.11.2018, 00:00