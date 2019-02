Tätigkeit in der Rüstungsindustrie

1971 wird Steinhoff Vorsitzender des NATO -Militärausschusses in Brüssel. Drei Jahre später geht er in den Ruhestand und wechselt unmittelbar nach seiner Pensionierung in die Rüstungsindustrie - was ihm viel Kritik einbringt.

Johannes Steinhoff, Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes mit Stern und Schulterband, stirbt am 21. Februar 1994 in Wachtberg-Pech bei Bonn. Zu Ehren des Vier-Sterne-Generals trägt das Taktische Luftwaffengeschwader 73 der Bundeswehr das Kürzel "Steinhoff".

