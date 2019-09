Spannung zwischen Wissen und Unwissen

Das Grundkonzept von "Wer wird Millionär?" ist simpel: Kandidaten bekommen Wissensfragen gestellt, für deren richtige Beantwortung sie Geld gewinnen. Um Millionär zu werden, muss man 15 Runden überstehen. Nur: Wer die nächste Frage falsch beantwortet, kann sein bislang Erspieltes verlieren.

Es ist wohl diese Spannung zwischen Wissen und Unwissen, zwischen Reichtum und Armut, die Zuschauer in den Bann zieht. "Das hat zur damaligen Zeit einen Nerv getroffen" , beschreibt Moderator Günther Jauch das Erfolgsgeheimnis von "Wer wird Millionär?". Die Idee stammt aus Großbritannien, wo "Who Wants to Be a Millionaire?" im September 1998 startet und bald in mehr als 100 Ländern läuft.

Nach 20 Jahren noch Zugpferd für RTL

Dabei versteht Günther Jauch zunächst recht wenig, als man ihm die Show andient. "Da ging es in den unteren Gewinnstufen um walisische Sprichwörter" , erzählt Jauch von der Sichtung einer britischen Aufzeichnung. Aber der erfahrene Journalist und Entertainer erkennt sofort das Potenzial der Show. "Durch den Sound, durch das Design, durch das Licht, durch die Spannung, die man spürte in dem Studio, merkte ich, dass das was hatte", so Jauch.

Die Einschaltquoten geben ihm schnell recht und führen zu Nachahmern. Fast jeder Fernseh-Sender will mit ähnlichen Formaten am Erfolg teilhaben. Zwar gehen die Zuschauerzahlen im Laufe der Zeit zurück, aber "Wer wird Millionär?" ist auch nach 20 Jahren noch ein Zugpferd für RTL mit regelmäßigen Specials und Sonderausgaben.