" 40 Grad Celsius unter null und Wind von 120 Kilometern pro Stunde, das ist schon hart ", sagt einer der Höhenarbeiter, der 1979 an der Montage beteiligt ist. Keine Seilbahn in Europa führt so hoch wie jene auf das Klein Matterhorn in der Schweiz bei Zermatt. Vom Zwischenhalt "Trockener Steg" bis zur Bergstation in etwas mehr als 3.800 Metern Höhe sind es 3,8 Kilometer, das letzte Stück schraubt sich fast senkrecht nach oben.