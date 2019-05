In Volk und Königshaus beliebt sind beide längst vor der "Hochzeit des Jahrhunderts", wie die Dänen die große Feier am 14. Mai 2004 nennen. Der Bischof von Kopenhagen, Erik Norman Svendsen, spricht in seiner bewegenden Trauansprache von dem " süßen, engagierten und vielbegabten Paar ".

Nachdem sie sich die Eheringe aus grönländischem Gold übergestreift haben, fahren sie in einer offenen Kutsche durch die Kopenhagener Innenstadt, umjubelt von 250.000 Zuschauern in einem Fähnchenmeer in Rot und Weiß.

Frederik stellt sich ihr als "Fred aus Dänemark" vor