Ein sportliches Ausnahmetalent

Geboren wird Helene Mayer am 20. Dezember 1910 als Tochter eines angesehenen jüdischen Arztes in Offenbach. Die Mutter ist evangelisch. Helene genießt eine standesgemäße Erziehung mit Ballett, Schwimmen, Skifahren und Fechten.

Schon als Schülerin gewinnt sie ihre ersten deutschen Meistertitel im Fechten, dann Olympia-Gold in Amsterdam. Vier Jahre später in Los Angeles erreicht Mayer jedoch nur den fünften Platz. Wahrscheinlich hatten der Tod ihres Vaters und ihres Freundes, der zuvor auf einem Schiff verunglückte, ihr zugesetzt.

Hitlers Alibi-Jüdin

Als Hitler ein Jahr später an die Macht kommt, studiert Helene Mayer in den USA. Die "Halbjüdin" verliert ihr deutsches Stipendium, ihr Heimatverein streicht sie von der Mitgliederliste. Trotzdem träumt sie von einer Olympia-Teilnahme in Berlin. "Ich wollte immer zurück nach Deutschland. Wer einmal bei Olympischen Spielen dabei war, wird das verstehen."

Als die USA mit Boykott drohen, wenn die Nationalsozialisten keine jüdischen Sportler zulassen, wird Mayer mit der jüdischen Hochspringerin Gretel Bergmann für die Spiele nominiert . "Ich harmloses Wesen wurde auf einmal als Mittelpunkt des olympischen Streits angesehen, bekam viele Telegramme, die einen hetzten, die anderen gratulierten", sagt die Fechterin später.

Mit erhobenem rechten Arm auf dem Podest

Gretel Bergmann wird der Start am Ende verweigert. Mayer darf als "Halbjüdin" antreten und gewinnt die Silbermedaille. Die Bilder der Sieger-Ehrung gehen um die Welt. Wie alle deutschen Sieger auf dem Podest, erhebt auch sie den rechten Arm zum deutschen Gruß.