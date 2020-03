Eigentlich will Heiner Geißler Priester werden. Doch kurz vor der Weihe verlässt der 23-Jährige den Jesuiten-Orden. Er fühle sich außer Stande, die Gelübde Keuschheit und Gehorsam einzuhalten.

Stattdessen heiratet Geißler, wird Richter am Amtsgericht Stuttgart, tritt in die CDU ein und macht Karriere. 1967 macht ihn Parteifreund Helmut Kohl in Rheinland-Pfalz zum Sozialminister und lobt ihn später als "politisches Multitalent" .