Politische Bildungsarbeit

In den Industrieländern des Nordens sind Bananen, Kaffee und Tee billige Massenware. Die wahren Kosten im globalen Süden bleiben unsichtbar: Kleinbauern verschulden sich, Arbeiterinnen schwitzen für Hungerlöhne, Kinder und Natur werden ausgebeutet.

Dagegen setzt die GEPA von Anfang an politische Bildungsarbeit. Das Unternehmen nennt sich "Fair Handelshaus" und vertreibt Produkte aus armen Ländern zu Preisen, die höher sind als auf dem Weltmarkt üblich.

Trotz Wachstum Randerscheinung

Die Hersteller wiederum investieren die Überschüsse in Projekte, die sich an sozialen und ökologischen Standards orientieren. Immer mehr Menschen in den reichen Ländern wissen und fördern das. Nach eigenen Angaben ist die GEPA Europas größtes faires Handelsunternehmen.

Auch gibt es inzwischen jenseits der Weltläden eine Fülle an Fair-Trade-Siegeln, weiteren Firmen und Absatzmärkten. Fair gehandelte Produkte gibt es mittlerweile auch in Kleidergeschäften, Kantinen, Bioläden, Supermärkten und Discountern. Doch gemessen am Handel insgesamt bleibt fairer Handel eine Randerscheinung.