Zudem kommt die Nationalromantik in Mode - wie überall in Europa im 19. Jahrhundert. Mythen und Lieder des Volkes gelangen in die Salons und Studierstuben. Zugleich ziehen immer mehr Landbewohner in die Städte.

"Hesa" der Zukunft

Die Urbanisierung hält bis heute an. Sie konzentriert sich auf Helsinki, während die Provinzstädte ausbluten. Wie "Hesa" - wie die Hauptstadt genannt wird - auch in Zukunft lebenswert bleibt, wird im Stadtteil Kalasatama ausprobiert.

Dort ist "Smart City" ist angesagt: Ein unterirdisches Röhrensystem transportiert den Abfall von der Wohnung direkt in die Verwertungsanlage. Selbstfahrende Elektrobusse sollen nach und nach den Individualverkehr ersetzen.

Stand: 12.06.2020