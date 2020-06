" In der schwersten Katastrophe, die je über ein Land gekommen ist, ruft die Partei Christlich Demokratische Union Deutschlands aus heißer Liebe zum deutschen Volk die christlichen, demokratischen und sozialen Kräfte zur Sammlung, zur Mitarbeit und zum Aufbau einer neuen Heimat. " Am 26. Juni 1945 unterzeichnen in Berlin 35 Frauen und Männer – Konservative, Liberale, Gewerkschafter und Wissenschaftler – einen Gründungsaufruf für eine neue christliche Volkspartei, kurz CDU .

Das rein katholische "Zentrum", vor dem Krieg eine der wichtigsten Parteien im Deutschen Reich, hat sich überlebt. Noch in der Endphase des Hitler-Regimes ist die Erkenntnis gewachsen, dass eine christlich orientierte Partei überkonfessionell sein muss. Deshalb unterzeichnen sowohl Katholiken als auch Protestanten.

Kommunistische Grundideen?

Christlich-demokratische Parteigruppierungen bilden sich schon vorher in vielen deutschen Städten, etwa in Köln. Die dort verabschiedeten "Kölner Leitsätze" propagieren einen christlichen Sozialismus, der sich dann auch im CDU-Gründungsaufruf findet: " Das Gemeineigentum darf so weit erweitert werden, wie das Allgemeinwohl es erfordert ", notieren die Kölner. " Die Vorherrschaft des Großkapitals, der privaten Monopole und Großkonzerne wird gebrochen ."

Doch der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer fordert ein klares Bekenntnis zum Kapitalismus. Anfang 1946 erklärt er sich selbst zum vorläufigen Parteichef in der britischen Zone. Einen Monat später wird er zum Vorsitzenden der CDU Rheinland gewählt; kurz darauf hat der bereits 70-Jährige alle Partei-Schlüsselstellungen in Westdeutschland inne.