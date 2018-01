Bis zu 1.800 Meter tief hat sich der Colorado River in die majestätischen Felsen gegraben. In Jahrmillionen ist in Arizona eine Schluchtenlandschaft entstanden, die tiefe Einblicke in die Erdgeschichte gewährt.

John Wesley Powell hat im Bürgerkrieg einen Arm verloren. Dennoch durchfährt der Forscher 1869 als Erster im Boot das Labyrinth aus Schleifen, Schluchten und Stromschnellen. Mit neun Männern kartographiert Powell das Naturwunder und gibt ihm seinen Namen: Grand Canyon.

" Der Mensch kann hier nur Schaden anrichten "

Kaum erschlossen, schießen am Grand Canyon Siedlungen und Hotels aus dem Boden, die Exploration von Bodenschätzen beginnt. Ein Industrieller plant sogar eine Bahnlinie im Flussbett des Colorado. Als erster Präsident setzt sich Benjamin Harrison (1889-1893) dafür ein, den Grand Canyon zum Nationalpark zu erklären – erfolglos.