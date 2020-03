Seehunde zu Meerjungfrauen!

Geboren wird Hagenbeck senior am 13. März 1810 in Hamburg. Sein Vater ist der flämische Tapetenfabrikant François Hagenbeck aus Gent, der in der Hansestadt eine Dependance eingerichtet hat. Da er katholisch und die Mutter Louise Juliane Richersen evangelisch ist, dürfen die Eltern nicht heiraten. Hagenbeck erkennt den Sohn laut Geburtsurkunde aber an. Richersen indes ehelicht später einen Fischgroßhändler aus St. Pauli, der auch eine Räucherstation betreibt. Dessen Geschäft übernimmt der Ziehsohn.