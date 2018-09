Larry Page ist ein verrückter Kerl. Als das Internet in den 1990er Jahren seinen Siegeszug beginnt, hat er eine irre Idee. Das ganze Ding bringt überhaupt nichts, wenn man in der unsortierten Datenflut nichts finden kann, denkt sich Page. Also muss es eine Maschine geben, die den gesamten, im World Wide Web verfügbaren, Bestand katalogisiert – und zwar auf eine Art und Weise, die es bisher noch nicht gab: Jede nur erdenkliche Suchanfrage eines Nutzers muss per Algorithmus zum Ergebnis führen.

Am Anfang halten viele Skeptiker Page für einen Spinner. Tatsächlich gründet er aber am 4. September 1998 gemeinsam mit Sergey Brin in Kalifornien das Unternehmen Google, und geht drei Wochen später online. Heute ist es eine der mächtigsten Firmen der Welt.