Mit den Jahren vermehrt sich die Anzahl der PSt auf wunderbare Weise. Werden 1967 noch lediglich sieben Parlamentarische Staatssekretäre berufen, sind es bald über 30 - unabhängig von den Regierungsparteien. Ausgesucht und angesprochen werden potenzielle Kandidaten von den Ministern selbst.

Sprungbrett oder Versorgungsposten?

Mit der steigenden Anzahl der Parlamentarischen Staatssekretäre wächst auch die Kritik an diesem Posten. Ist er tatsächlich Sprungbrett oder doch nur Versorgungsposten? Immerhin erhalten Parlamentarische Staatssekretäre 75 Prozent des üblichen Ministergehalts.

Parlamentarischer Staatssekretär sei kein "Pillepalle-Job" , weist Bettina Hagedorn die Kritik zurück. Ein zentraler Punkt sei aber, ergänzt Günter Krings, "dass in der Tat die Arbeit noch besser erklärt werden muss" .

In den letzten Jahrzehnten sei der Bedarf gestiegen, Politik zu erklären und Überzeugunsarbeit zu leisten, so der CDU -Politiker. Das findet auch seine SPD -Kollegin Bettina Hagedorn: "In der heutigen Zeit, wo die Welt an allen Ecken und Enden brennt" .

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

"ZeitZeichen" auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 24. Juli 2019 ebenfalls an das 1974 verkündete Gesetz über "Parlamentarische Staatssekretäre". Auch das "ZeitZeichen" gibt es als Podcast.

Stichtag am 25.07.2019: Vor 150 Jahren: Carl Miele wird geboren

Stand: 24.07.2019, 00:00