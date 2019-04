" Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. " Das lässt Georg Büchner seine Hauptfigur Georges Danton in seinem Theaterstück "Dantons Tod" 1835 verkünden. Demgegenüber vertritt Maximilien de Robespierre die Position, dass in der Französischen Revolution " die Tugend durch den Terror herrschen müsse ."

Mit diesen Worten prägt Büchner unser Bild der beiden Charaktere bis heute. Was Danton angeht, so ist dieses Bild aber nur teilweise richtig.