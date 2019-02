"Citatenschatz des Deutschen Volkes"

Auch der eigentliche Titel des Werkes, "Geflügelte Worte", ist ein Zitat. Es stammt vom griechischen Dichter Homer, der damit Worte bezeichnet, die vom Mund des Redners zum Ohr des Angesprochenen fliegen.

Das erste Wort in Büchmanns "Citatenschatz des Deutschen Volkes" hat ebenfalls Tradition. Der Ausdruck "Tohuwabohu" stammt aus der Bibel. Es bezeichnet das Durcheinander, von dem in der Schöpfungsgeschichte die Rede ist.

Theologie, Philologie und Archäologie

Geboren wird August Methusalem Georg Büchmann am 4. Januar 1822 in Berlin. Der Beamtensohn studiert in seiner Heimatstadt Theologie, Philologie und Archäologie.

Als 23-Jähriger promoviert er in Erlangen über Unterschiede "zwischen den germanischen und slawischen Sprachstämmen" . Nach einem Frankreich-Aufenthalt arbeitet er zunächst an einer Realschule in Brandenburg und ab 1854 an einer Gewerbeschule in Berlin.

Den Ursprung benennen

Daneben erforscht er die Herkunft deutscher Sprichworte. Sein Ziel: Er will die "allgemein bekannten und angewandten Worte, deren Ursprung sich urkundlich belegen lässt" , zusammenfassen.