So viel Erfahrung wie Karl-Heinz "Kalli" Feldkamp haben nur wenige Fußballtrainer: Bei über 400 Bundesligaspielen steht er am Platz. Und erfolgreich ist er noch dazu: Gleich mit drei verschiedenen Vereinen holt er den DFB -Pokal.

Doch einem Verein bleibt er ein Leben lang verbunden, dem SC Rot-Weiß Oberhausen. " Dort war ich seit meinem zwölften Lebensjahr eingetragen. Mein Spielerpass stammt von 1946. Hunger hatten wir noch, aber Fußball gespielt haben wir schon! ", erinnert sich Karl-Heinz Feldkamp, genannt Kalli, an seinen Heimatverein. In Oberhausen wurde er am 2. Juni 1934 geboren.