In Japan stünde der gusseiserne Kessel auf glühenden Kohlen. " Ich muss tricksen, denn es ist mir hier im öffentlichen Raum untersagt, mit Feuer zu arbeiten ", sagt Tan Kutay, der in Berlin ein Teegeschäft hat und die japanische Teezeremonie praktiziert.

Die Szenerie wirkt durchkomponiert: In der Mitte steht der Wasserkessel, seitlich davon eine Dose mit Teepulver, gemahlenem grünen Tee. Schräg davon, in Richtung Mattenrand, befindet sich ein Kaltwassergefäß aus Keramik. " Als Ausübender bin ich in der Zeremonie wie ein Motor, der durch meinen Atem dieses Stilleben bewegt ", erklärt der Teemeister.